"Челси" заплатил огромную сумму за нового тренера

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

"Челси" заплатит "Брайтону" компенсацию в размере 20 миллионов евро за тренера Грэма Поттера. На посту главного тренера "аристократов" он заменил ранее уволенного Томаса Тухеля.

47-летний Поттер тренировал "Брайтон" с 2019 года. После шести туров клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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