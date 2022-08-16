"Челси" заплатит 20 миллионов евро за таланта "Интера"

Фото: твиттер Чезаре Касадеи/Автор неизвестен

Полузащитник миланского "Интера" Чезаре Казадеи близок к переходу в лондонский "Челси", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 15 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Футболист в ближайшее время пройдет медицинское обследование в Лондоне, а затем подпишет с "аристократами" контракт до лета 2028 года.

19-летний Касадеи пока что не провел за основной состав "Интера" ни одного матча. За юношескую сборную Италии U19 он сыграл 12 матчей и забил три гола.

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