"Челси" заинтересован в трансфере Роналду

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"Челси" заинтересован в трансфере Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Челси" не исключает вероятности покупки португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, главный тренер лондонского клуба Томас Тухель является давним фанатом португальца. Совладелец "Челси" Тодд Боэли уже провел встречу с агентом форварда Жорже Мендешем. 

В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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