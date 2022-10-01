"Челси" вырвал победу в лондонском дерби
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:1.
Победу гостям принесли голы Пьера-Эмерика Обамеянга и Конора Галлахера. У хозяев отличился Одсонн Эдуар.
"Челси", набрав 13 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 6 очками остался на 16-й позиции.
"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (1:1)
Голы: Эдуар, 7 - 1:0, Обамеянг, 38 - 1:1, Галлахер, 90 - 1:2
"Кристал Пэлас": Гуаита, Клайн (Томкинс, 44), Уорд, Гехи, Митчелл, Эзе (Шлупп, 74), Дукуре (Хьюз, 84), Олисе, Айю, Заа, Эдуар (Матета, 84).
"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Фофана, Чилуэлл, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 56), Маунт (Пулишич, 84), Хавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 75), Стерлинг.
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