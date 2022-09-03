"Челси" вырвал победу над "Вест Хэмом"

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле обыграл "Вест Хэм" со счетом 2:1.

Победу "аристократам" принесли голы Бена Чилуэлла и Кая Хавертца. У гостей отличился Микаил Антонио.

"Челси", набрав 10 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Хэм" с 4 очками остался на 17-й позиции.

"Челси" – "Вест Хэм" - 2:1 (0:0)

Голы: Антонио, 62 - 0:1, Чилуэлл, 76 - 1:1, Хавертц, 88 - 2:1

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Фофана, Кукурелья (Чилуэлл, 72), Ковачич (Хавертц, 72), Лофтус-Чик (Жоржиньо, 83), Галлахер (Броя, 60), Пулишич (Маунт, 60), Стерлинг.

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Зума, Керер, Эмерсон, Соучек, Райс, Форнальс (Корне, 86), Лукас Пакета (Огбонна, 83), Антонио (Бенрахма, 74), Боуэн.

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