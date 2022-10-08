"Челси" – "Вулверхэмптон" - 3:0 (видеообзор)

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"Челси" – "Вулверхэмптон" - 3:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 3:0.

Победу лондонскому клубу принесли голы Кая Хавертца, Кристиана Пулишича и Армандо Брои.

"Челси", набрав 16 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 6 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Челси" – "Вулверхэмптон" - 3:0 (1:0)
Голы: Хавертц, 45 - 1:0, Пулишич, 54 - 2:0, Броя, 90 - 3:0

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кулибали, Чалоба, Кукурелья, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 66), Пулишич (Джеймс, 72), Маунт (Броя, 72), Галлахер (Чуквуэмека, 86), Хавертц (Зиеш, 86).

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Килмен, Гомеш, Кастро (Аит-Нури, 72), Моутинью, Поденсе, Матеуш Нунеш, Диего Коста (Хван Хи Чхан, 57), Траоре (Кэмпбелл, 72), Гедеш (Ходж, 46).

Видеообзор матча

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