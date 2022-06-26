"Челси" вступил в борьбу за Рафинью Диаса

Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

"Челси" стал очередным претендентом на бразильского полузащитника "Лидса" Рафинью Диаса, сообщает Marca.

По сведениям источника, лондонский клуб уже сделал предложение по трансферу футболиста. При этом бразилец надеется перейти в "Барселону". "Лидс" оценивает игрока в 75 миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Арсенал".

В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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