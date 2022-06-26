"Челси" вступил в борьбу за Рафинью Диаса

Теги челсиарсенал лондонлидс юнайтедбарселонарафинья диас

"Челси" вступил в борьбу за Рафинью Диаса

Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

"Челси" стал очередным претендентом на бразильского полузащитника "Лидса" Рафинью Диаса, сообщает Marca.

По сведениям источника, лондонский клуб уже сделал предложение по трансферу футболиста. При этом бразилец надеется перейти в "Барселону". "Лидс" оценивает игрока в 75 миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Арсенал".

В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Рафинья Диас все еще надеется на переход в "Барселону". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"

"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов