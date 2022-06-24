"Челси" вступил в борьбу за Неймара

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"Челси" вступил в борьбу за Неймара

Фото: твиттер Неймара/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к бразильскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Неймару, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "аристократов" бразилец может заменить бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который перейдет в "Интер".

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет избавиться от Неймара и готов продать его за 50 миллионов евро. Форвардом интересуется "Ювентус", а также его услуги предложили "Барселоне".

В минувшем сезоне 30-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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