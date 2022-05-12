"Челси" вступил в борьбу за Кулибали

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"Челси" вступил в борьбу за Кулибали

Фото: твиттер Калиду Кулибали/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" может купить сенегальского защитника неаполитанского "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Барселона".

В нынешнем сезоне 30-летний Кулибали провел за "Наполи" 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.

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