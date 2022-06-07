"Челси" вступил в борьбу за Габриэла Жезуса

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"Челси" вступил в борьбу за Габриэла Жезуса

Фото: твиттер Габриэла Жезуса/Автор неизвестен

"Челси" стал очередным претендентом на бразильского нападающего "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса, сообщает AS.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, проблемой может стать продолжающийся процесс продажи клуба. Ранее сообщалось, что форвардом интересуются "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В минувшем сезоне 25-летний Жезус провел за "Манчестер Сити" 41 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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