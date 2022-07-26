"Челси" вступил в борьбу за Думфриса

Фото: твиттер Дензела Думфриса/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" проявляет интерес к голландскому защитнику миланского "Интера" Дензелу Думфрису, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы оценивают игрока в 40 миллионов евро. Ранее сообщалось, что голландцем интересуются "Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 26-летний Думфрис провел за "Интер" 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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