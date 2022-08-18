"Челси" вступил в борьбу с "МЮ" за украинского голкипера

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"Челси" вступил в борьбу с "МЮ" за украинского голкипера

Фото: твиттер Георгия Бущана/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к вратарю киевского "Динамо" и сборной Украины Георгию Бущану, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает кандидатуру украинца в качестве замены испанскому голкиперу Кепе Аррисабалаге, который близок к переходу в "Наполи". Также Бущан входит в сферу интересов "Лестера", который ищет нового "первого номера" после ухода Каспера Шмейхеля. Ранее сообщалось, что украинцем интересуется "Манчестер Юнайтед".

28-летний Бущан выступает за "Динамо" с 2015 года. Всего он провел за клуб 109 матчей и пропустил 93 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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