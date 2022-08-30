"Челси" все ближе к покупке хавбека сборной России

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"Челси" все ближе к покупке хавбека сборной России

Фото: сайт РПЛ/Автор неизвестен

"Челси" надеется оформить трансфер полузащитника "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна до конца лета.

Сейчас лондонский клуб ищет варианты гарантировать московскому клубу выплату денег.

Как сообщил источник "Чемпионата", в ближайшие часы должно состояться прямое общение между представителями лондонского и московского клуба.

Ожидается, что "синие" заплатят за 19-летнего футболиста € 15 млн, которые прописаны у Захаряна в качестве отступных. 

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