"Челси" все ближе к покупке хавбека сборной России

Фото: сайт РПЛ/Автор неизвестен

"Челси" надеется оформить трансфер полузащитника "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна до конца лета.

Сейчас лондонский клуб ищет варианты гарантировать московскому клубу выплату денег.

Как сообщил источник "Чемпионата", в ближайшие часы должно состояться прямое общение между представителями лондонского и московского клуба.

Ожидается, что "синие" заплатят за 19-летнего футболиста € 15 млн, которые прописаны у Захаряна в качестве отступных.

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