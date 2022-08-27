"Челси" в меньшинстве обыграл "Лестер"
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле обыграл "Лестер" со счетом 2:1.
Победу лондонскому клубу принес дубль Рахима Стерлинга. У гостей отличился Харви Барнс. Стоит отметить, что хозяева полтора тайма играли вдесятером из-за удаления Конора Галлахера.
"Челси", набрав семь очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лестер" с одним очком остался на 19-й позиции.
"Челси" – "Лестер" - 2:1 (0:0)
Голы: Стерлинг, 47 - 1:0, Стерлинг, 63 - 2:0, Барнс, 66 - 2:1
"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Чалоба, Кукурелья (Чилуэлл, 90), Лофтус-Чик, Маунт (Аспиликуэта, 46), Жоржиньо (Ковачич, 75), Галлахер, Хавертц, Стерлинг (Пулишич, 75).
"Лестер": Уорд, Кастань, Эванс, Амарти, Джастин, Прат (Перес, 55), Барнс, Тилеманс (Ндиди, 89), Сумаре (Ихеаначо, 55), Дьюзбери-Холл, Варди.
Удаление: Галлахер (28).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18