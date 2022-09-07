"Челси" уволил Тухеля

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"Челси" уволил Тухеля

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Челси" на официальном сайте объявила об отставке главного тренера Томаса Тухеля.

Причиной отставки стали неудовлетворительные выступления команды в нынешнем сезоне. Клуб поблагодарил тренера за работу и пожелал успеха в дальнейшей карьере.

"Челси" занимает шестое место в чемпионате Англии поле шести туров, а в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов проиграл загребскому "Динамо" (0:1).

49-летний Тухель тренировал "Челси" с 2021 года. Под его руководством "аристократы" становились победителями Лиги чемпионов, обладателями Суперкубка УЕФА, а также выиграли Клубный чемпионат мира.

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