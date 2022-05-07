"Челси" упустил победу над "Вулверхэмптоном"
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Челси" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью со счетом 2:2.
Лондонский клуб к середине второго тайма выигрывал с разницей в два мяча благодаря дублю Ромелу Лукаку. Впрочем, гости сумели отыграться, отличились Франсишку Тринкау и Конор Коуди.
"Челси", набрав 67 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 50 очками остался на восьмой позиции.
"Челси" – "Вулверхэмптон" - 2:2 (1:0)
Голы: Лукаку, 56 (с пенальти) - 1:0, Лукаку, 58 - 2:0, Тринкау, 79 - 2:1, Коуди, 90 - 2:2
"Челси": Менди, Джеймс, Аспиликуэта (Сарр, 87), Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо (Сауль, 46), Ковачич, Лофтус-Чик, Пулишич, Лукаку (Хавертц, 90), Вернер.
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Кастро, Боли, Коуди, Саисс (Шикинью, 71), Аит-Нури, Дендонкер, Моутинью, Рубен Невеш (Тринкау, 77), Хименес, Нету (Хван Хи Чхан, 70).
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Главные новости дня: 6 мая
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