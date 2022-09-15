"Челси" упустил победу над "Ред Булл Зальцбург"

Фото: твиттер "Ред Булл Зальцбург"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" на своем поле сыграл вничью с "Ред Булл Зальцбург".

В начале второго тайма счет открыл Рахим Стерлинг, но на 75-й минуте равновесие восстановил Ноа Окафор.

"Челси" Англия – "Ред Булл" Австрия - 1:1 (0:0)

Голы: Стерлинг, 48 - 1:0, Окафор, 75 - 1:1

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 82), Тиаго Силва, Кукурелья, Ковачич (Галлахер, 81), Жоржиньо, Маунт, Хавертц (Лофтус-Чик, 66), Обамеянг (Броя, 66), Стерлинг (Пулишич, 84).

"Ред Булл Зальцбург": Кен, Дедич, Бернардо, Павлович, Ульмер, Зайвальд, Сучич (Камери, 70), Капальдо, Кьергор (Гурна-Дуат, 46), Окафор (Койта, 85), Шешко (Адаму, 70).

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