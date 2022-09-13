"Челси" теряет ключевого футболиста перед матчем Лиги чемпионов

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"Челси" теряет ключевого футболиста перед матчем Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Эдуара Менди/Автор неизвестен

Вратарь "Челси" Эдуар Менди не сыграет с "Ред Булл Зальцбург" в Лиге чемпионов.

Как пишет Football London, у футболиста незалеченная травма колена, которая беспокоит вратаря.

По данным источника, сегодня 30-летний голкипер не работал в общей группе "Челси".

Тренировку также пропустил полузащитник Нголо Канте.

Напомним, что "Челси" сыграет в Лиге чемпионов 14 сентября. 

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