"Челси" теряет Канте

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"Челси" теряет Канте

Фото: твиттер Нголо Канте/Автор неизвестен

Французский полузащитник лондонского "Челси" Нголо Канте выбыл из строя из-за травмы, сообщает SPORTbible.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение бедра. Эту травму он получил в матче 2-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (2:2). Француз пропустит не менее месяца и не поможет команде в матчах АПЛ с "Лидсом", "Лестером", "Саутгемптоном", "Вест Хэмом" и "Фулхэмом".

В нынешнем сезоне 31-летний Канте провел за "Челси" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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