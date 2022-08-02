"Челси" согласовал трансфер английского таланта

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"Челси" согласовал трансфер английского таланта

Фото: твиттер Карни Чуквуэмеки/Автор неизвестен

Пресс-служба "Челси" на официальном сайте объявила о договоренности по трансферу полузащитника "Астон Виллы" Карни Чуквуэмеки.

Клубы договорились о переходе футболиста за 18 миллионов евро. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование. Если все будет в порядке, он подпишет с "аристократами" контракт до лета 2028 года.

18-летний Чуквуэмека выступал за "Астон Виллу" с 2021 года. Всего он провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. Сыграл 11 матчей за юношескую сборную Англии и забил пять мячей.

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