"Челси" согласовал контракт с Кукурельей

Теги челсимарк кукурельябрайтон & хоув альбион

"Челси" согласовал контракт с Кукурельей

Фото: инстаграм Марка Кукурельи/Автор неизвестен

Защитник "Брайтона" Марк Кукурелья согласовал контракт с "Челси".

Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в твиттере.

По данным источника, лондонцам осталось договориться о сумме трансфера за 24-летнего футболиста сборной Испании. 

О сумме вероятной сделки пока не сообщается. Отметим, что Кукурелья - воспитанник "Барселоны". 

В прошлом сезоне 24-летний Кукурелья провел за "Брайтон" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: В "Торино" ответили на слухи о приглашении Мозеса. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Cостоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Cостоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов