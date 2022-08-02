"Челси" согласовал контракт с Кукурельей

Фото: инстаграм Марка Кукурельи/Автор неизвестен

Защитник "Брайтона" Марк Кукурелья согласовал контракт с "Челси".

Об этом пишет журналист Фабрицио Романо в твиттере.

По данным источника, лондонцам осталось договориться о сумме трансфера за 24-летнего футболиста сборной Испании.

О сумме вероятной сделки пока не сообщается. Отметим, что Кукурелья - воспитанник "Барселоны".

В прошлом сезоне 24-летний Кукурелья провел за "Брайтон" 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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