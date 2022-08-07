"Челси" согласился на требования "Лестера" по Фофана

Фото: сайт "Лестера"/Автор неизвестен

"Челси" согласился заплатить 85 миллионов фунтов за трансфер игрока "Лестера" Уэсли Фофана.

Как сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стерлинг, ели трансфер состоится, то в общей сложности летом "Челси" потратит свыше 200 миллионов фунтов на новых футболистов.

Напомним, что летом к "синим" присоединились Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Карни Чуквуэмека, Габриэль Слонина и Марк Кукурелья.

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