"Челси" сенсационно проиграл матч Лиги чемпионов в Загребе

Теги челсидинамо загреб

"Челси" сенсационно проиграл матч Лиги чемпионов в Загребе

Фото: твиттер загребского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов загребское "Динамо" на своем поле обыграло лондонский "Челси" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Мислав Оршич.

"Динамо" Загреб Хорватия – "Челси" Англия - 1:0 (1:0)
Гол: Оршич, 13 - 1:0

"Динамо": Ливакович, Мохаррами (Лауритсен, 76), Ристовски, Перич, Шутало, Любичич, Адеми (Батурина, 89), Мишич, Иванушец, Оршич (Шпикич, 77), Петкович.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 46), Кулибали, Фофана, Чилуэлл (Кукурелья, 71), Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт, Хавертц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлинг (Пулишич, 75).

Не пропустите: Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дортмундская "Боруссия" стартовала в Лиге чемпионов с крупной победы

Дортмундская "Боруссия" стартовала в Лиге чемпионов с крупной победы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов