"Челси" сенсационно проиграл матч Лиги чемпионов в Загребе

Фото: твиттер загребского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов загребское "Динамо" на своем поле обыграло лондонский "Челси" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Мислав Оршич.

"Динамо" Загреб Хорватия – "Челси" Англия - 1:0 (1:0)

Гол: Оршич, 13 - 1:0

"Динамо": Ливакович, Мохаррами (Лауритсен, 76), Ристовски, Перич, Шутало, Любичич, Адеми (Батурина, 89), Мишич, Иванушец, Оршич (Шпикич, 77), Петкович.

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 46), Кулибали, Фофана, Чилуэлл (Кукурелья, 71), Ковачич (Жоржиньо, 59), Маунт, Хавертц, Обамеянг (Броя, 59), Стерлинг (Пулишич, 75).

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