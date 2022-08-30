"Челси" сделал новое гигантское предложение по защитнику "РБ Лейпциг"

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"Челси" сделал новое гигантское предложение по защитнику "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Йошко Гвардиолы/Автор неизвестен

"Челси" увеличил предложение по трансферу хорватского защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиолу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 90 миллионов евро. Ранее немцы отклонили предыдущее предложение "аристократов" в размере 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 20-летний Гвардиол провел за "РБ Лейпциг" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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