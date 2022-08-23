"Челси" сделал "Барселоне" недостаточное предложение по Обамеянгу

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Челси" сделал первое предложение по трансферу нападающего "Барселоны" и сборной Габона Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб предложил за футболиста 15 миллионов евро, но такая сумма не устраивает каталонцев, которые требуют за него 25-30 миллионов евро. При этом главный тренер каталонского клуба Хави вообще против ухода форварда, но "Барселоне" нужно получить средства для регистрации французского защитника Жюля Кунде.

В прошлом сезоне 33-летний Обамеянг забил 13 голов в 24 матчах за "Барселону". Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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