"Челси", "Реал" и "Бавария" устроили охоту за Стерлингом

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг все ближе к тому, чтобы сменить клуб в летнее трансферное окно, пишет The Sun.

По данным источника, в услугах англичанина заинтересованы "Челси", "Баварии" и мадридский "Реала".

Немаловажным остается тот факт, что у футболиста остался всего один год по текущему контракту с "Манчестер Сити" и пока стороны не договорились о его продлении.

Издание пишет, что у 27-летнего атакующего игрока нет желания становиться игроком ротации, так как он не хочет выпасть из основного состава сборной Англии в преддверии чемпионата мира.

В нынешнем сезоне Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 46 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал восемь результативных передач.

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