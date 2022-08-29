"Челси" разорвал контракт с опытным хавбеком

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"Челси" разорвал контракт с опытным хавбеком

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Челси" на официальном сайте объявила о расставании с полузащитником Россом Баркли.

Стороны договорились о досрочном разрыве контракта, который действовал до лета 2023 года.

28-летний Баркли выступал за "Челси" с 2018 года. Всего он провел за клуб 100 матчей, забил 12 голов и отдал 11 результативных передач. Сдавался в аренду "Астон Вилле". Ранее играл за "Эвертон", "Шеффилд Уэнсдей" и "Лидс". За сборную Англии сыграл 33 матча и забил шесть мячей. Обладатель Кубка Англии, победитель Лиги Европы, победитель Клубного чемпионата мира.

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