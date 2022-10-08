"Челси" разгромил "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 3:0.
Победу лондонскому клубу принесли голы Кая Хавертца, Кристиана Пулишича и Армандо Брои.
"Челси", набрав 16 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с 6 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.
"Челси" – "Вулверхэмптон" - 3:0 (1:0)
Голы: Хавертц, 45 - 1:0, Пулишич, 54 - 2:0, Броя, 90 - 3:0
"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кулибали, Чалоба, Кукурелья, Жоржиньо, Лофтус-Чик (Ковачич, 66), Пулишич (Джеймс, 72), Маунт (Броя, 72), Галлахер (Чуквуэмека, 86), Хавертц (Зиеш, 86).
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Килмен, Гомеш, Кастро (Аит-Нури, 72), Моутинью, Поденсе, Матеуш Нунеш, Диего Коста (Хван Хи Чхан, 57), Траоре (Кэмпбелл, 72), Гедеш (Ходж, 46).
Не пропустите: "Манчестер Сити" одержал очередную крупную победу в АПЛ. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Боруссия" Д – "Бавария" - 2:2 (видеообзор)
-
"Севилья" не сумела выиграть в первом матче при Сампаоли
-
"Тоттенхэм" одержал сложную победу в АПЛ
-
"Бавария" на 95-й минуте упустила победу над "Боруссией" Дортмунд
-
"Милан" уверенно обыграл "Ювентус" в Серии А
-
"Байер" – "Шальке" - 4:0 (видеообзор)
-
"Ньюкасл" – "Брентфорд" - 5:1 (видеообзор)
-
"Челси" – "Вулверхэмптон" - 3:0 (видеообзор)
-
"Манчестер Сити" – "Саутгемптон" - 4:0 (видеообзор)
-
"Марсель" неожиданно проиграл худшей команде Лиги 1
-
"Аякс" с трудом обыграл худшую команду Эредивизии
-
"Атлетико" одержал сложную победу в Ла Лиге
-
"Ньюкасл" забил пять голов в матче АПЛ
-
"Челси" разгромил "Вулверхэмптон" в матче АПЛ
-
"Манчестер Сити" одержал очередную крупную победу в АПЛ
-
"Байер" разгромил "Шальке" в Бундеслиге
-
Дубль Джеко принес "Интеру" гостевую победу в Серии А
-
Артета высказался об успехах "Арсенала" в текущем сезоне
-
Тедеско может трудоустроиться в АПЛ
-
Неста рассказал, как защитники могут остановить Холанда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18