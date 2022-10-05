"Челси" разгромил "Милан" в Лиге чемпионов

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"Челси" разгромил "Милан" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" на своем поле разгромил "Милан" со счетом 3:0.

Победу лондонскому клубу принесли голы Уэсли Фофана, Пьера-Эмерика Обамеянга и Риса Джеймса.

"Челси" Англия – "Милан" Италия - 3:0 (1:0)
Голы: Фофана, 24 - 1:0, Обамеянг, 56 - 2:0, Джеймс, 61 - 3:0

"Челси": Аррисабалага, Джеймс, Тиаго Силва, Кулибали, Фофана (Чалоба, 38), Чилуэлл, Ковачич (Жоржиньо, 66), Лофтус-Чик, Маунт (Хавертц, 74), Обамеянг (Галлахер, 65), Стерлинг (Броя, 75).

"Милан": Тэтэрушану, Дест, Томори, Калулу, Балло-Туре, Крунич (Габбия, 65), Беннасер (Побега, 73), Тонали, де Кетеларе (Ребич, 65), Жиру (Ориги, 73), Рафаэл Леау (Браим Диас, 72).

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