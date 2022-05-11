"Челси" разгромил "Лидс" в матче АПЛ

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде разгромил "Лидс" со счетом 3:0.

Победу лондонскому клубу принесли голы Мэйсона Маунта, Кристиана Пулишича и Ромелу Лукаку. Стоит отметить, что хозяева полтора тайма играли вдесятером из-за удаления Дэниэла Джеймса.

"Челси", набрав 70 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 34 очками остался в зоне вылета на 18-й позиции.

"Лидс" – "Челси" - 0:3 (0:1)

Голы: Маунт, 4 - 0:1, Пулишич, 55 - 0:2, Лукаку, 83 - 0:3

"Лидс": Мелье, Кох, Купер, Льоренте, Стрейк, Филлипс, Харрисон (Фирпо, 37), Бэйт (Клих, 59), Родриго, Джеймс, Рафинья (Гелхардт, 78).

"Челси": Менди, Джеймс (Аспиликуэта, 78), Рюдигер, Кристенсен, Чалоба, Алонсо, Ковачич (Лофтус-Чик, 30), Жоржиньо, Пулишич (Зиеш, 78), Маунт, Лукаку.

Удаление: Джеймс (24).

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