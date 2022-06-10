"Челси" расстался с 4 футболистами

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"Челси" расстался с 4 футболистами

Фото: твиттер Андреаса Кристенсена/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Челси" на официальном сайте объявила о расставании с четырьмя футболистами.

Английский клуб расстался с защитниками Андреасом Кристенсеном и Джейком Кларк-Солтером, полузащитниками Дэниэлом Дринкуотером и Чарли Мусондой-младшим. Контракты игроков завершаются в конце июня и они станут свободными агентами.

26-летний Кристенсен выступал за "Челси" с 2014 года. Всего он провел за клуб 161 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи.

24-летний Кларк-Солтер играл за "Челси" с 2018 года, сыграл за клуб два матча.

32-летний Дринкуотер выступал за "Челси" с 2017 года. Всего он провел за клуб 23 матча и забил один гол.

25-летний Мусонда играл за "аристократов" с 2017 года, провел семь матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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