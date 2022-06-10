"Челси" рассматривает три варианта на позицию центрального защитника
Фото: твиттер Преснеля Кимпембе/Автор неизвестен
Лондонский "Челси" намерен усилить позицию центрального защитника в летнее трансферное окно после ухода в "Реал" Антонио Рюдигера, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает три варианта. "Челси" проявляет интерес к Преснелю Кимпембе (ПСЖ), Маттейсу де Лигту ("Ювентус") и Жюлю Кунде ("Севилья").
В минувшем сезоне 26-летний Кимпембе провел 41 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 22-летнего де Лигта три забитых мяча и одна голевая передача в 42 поединках. 23-летний Кунде сыграл 44 матча, стал автором трех забитых мячей и отдал одну результативную передачу.
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