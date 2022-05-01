"Челси" проиграл аутсайдеру АПЛ
Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле обыграл "Челси" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Ришарлисон.
"Эвертон", набрав 32 очка, остался в зоне вылета на 18-й позиции. "Челси" с 66 очками по-прежнему занимает третье место.
"Эвертон" - "Челси" - 1:0 (0:0)
Гол: Ришарлисон, 47 - 1:0
"Эвертон": Пикфорд, Миколенко, Холгейт, Мина, Коулман, Делф (Аллан, 71), Дукуре, Ивоби, Гордон, Грэй (Алли, 90+4), Ришарлисон (Рондон, 80).
"Челмси": Менди, Алонсо, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта (Пулишич, 68), Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо (Ковачич, 46), Маунт, Хаверц, Вернер (Зиеш, 68).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18