"Челси" проиграл аутсайдеру АПЛ

Фото: твиттер "Эвертона"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле обыграл "Челси" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Ришарлисон.

"Эвертон", набрав 32 очка, остался в зоне вылета на 18-й позиции. "Челси" с 66 очками по-прежнему занимает третье место.

"Эвертон" - "Челси" - 1:0 (0:0)

Гол: Ришарлисон, 47 - 1:0

"Эвертон": Пикфорд, Миколенко, Холгейт, Мина, Коулман, Делф (Аллан, 71), Дукуре, Ивоби, Гордон, Грэй (Алли, 90+4), Ришарлисон (Рондон, 80).

"Челмси": Менди, Алонсо, Рюдигер, Силва, Аспиликуэта (Пулишич, 68), Джеймс, Лофтус-Чик, Жоржиньо (Ковачич, 46), Маунт, Хаверц, Вернер (Зиеш, 68).

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