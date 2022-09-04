"Челси" продлит контракт с одним из лидеров. Им интересовался "Реал"

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"Челси" продлит контракт с одним из лидеров. Им интересовался "Реал"

Фото: твиттер Риса Джеймса/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" договорился о продлении контракта с правым защитником Рисом Джеймсом, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2028 года. Джеймс станет самым высокооплачиваемым защитником в истории клуба. Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Реал".

В нынешнем сезоне 22-летний Джеймс провел за "Челси" пять матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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