"Челси" продлил контракт с талантливым нападающим

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"Челси" продлил контракт с талантливым нападающим

Фото: сайт "Челси"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского "Челси" на официальном сайте объявила о продлении контракта с албанским нападающим Армандо Броей.

Новое соглашение между футболистом и английским клубом будет действовать до лета 2028 года.

20-летний Броя выступает за "Челси" с 2020 года. Всего он провел за клуб четыре матча и не отметился результативными действиями. Сдавался в аренду "Витессу" и "Саутгемптону". За сборную Албании сыграл 14 матчей и забил четыре гола.

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