"Челси" представил новую форму

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"Челси" представил новую форму

В интернете показали фотографии новой гостевой формы "Челси".

Форма от компании Nike будет использована для выездных матчей сезона-2022/23. Она выполнена преимущественно в белом цвете с горизонтальными бирюзовыми вставками и узором на них.

Интересно, что такой же узор есть на воротнике домашней формы.

У комплекта белые шорты и темно-синие гетры.

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