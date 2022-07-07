"Челси" предложит небольшую сумму за Роналду
Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен
"Челси" собирается сделать предложение по трансферу португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает SPORTbilde.
По сведениям источника, лондонский клуб готов заплатить за футболиста 16 миллионов евро. На приобретении португальца настаивает главный тренер "аристократов" Томас Тухель. Ранее сообщалось, что португалец хочет перейти в клуб, который участвует в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18