"Челси" предлагает за Обамеянга гораздо меньше требуемых 30 млн евро

Теги челсибарселонапьер-эмерик обамеянг

"Челси" предлагает за Обамеянга гораздо меньше требуемых 30 млн евро

Фото: твиттер Пьера-Эмерика Обамеянга/Автор неизвестен

"Челси" не собирается платить за габонского нападающего "Барселоны" Пьера Эмерика-Обамеянга требуемые 30 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб намерен купить футболиста за 17,7 миллионов евро. Если каталонцы не примут предложение, то "аристократы" могут отказаться от трансфера. При этом лондонцы согласовали условия личного контракта с форвардом.

В нынешнем сезоне 33-летний Обамеянг провел за "Барселону" один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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