"Челси" предлагает "Тоттенхэму" суперобмен

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"Челси" предлагает "Тоттенхэму" суперобмен

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает Calciomercatoweb.

По сведениям источника, "аристократы" готовы отдать в обмен на форварда сборной Англии бельгийского нападающего Ромелу Лукаку, а также заплатить определенную сумму.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" девять матчей, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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