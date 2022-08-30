"Челси" потерпел второе поражение в сезоне

Фото: твиттер "Саутгемптон"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Англии "Саутгемптон" на своем поле обыграл "Челси" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Ромео Лавиа и Адама Армстронга. У "аристократов" отличился Рахим Стерлинг.

"Саутгемптон", набрав семь очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Челси" с 7 очками опустилась на восьмую позицию.

"Саутгемптон" – "Челси" - 2:1 (2:1)

Голы: Стерлинг, 23 - 0:1, Лавиа, 28 - 1:1, Армстронг, 45 - 2:1

"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Питерс, Салису, Белла-Кочап, Перро (Дженепо, 73), Эльюнусси, Уорд-Проуз, Диалло, Лавиа (Арибо, 60), Армстронг (Войнович, 86), Адамс.

"Челси": Менди, Аспиликуэта (Броя, 66), Тиаго Силва, Кулибали, Кукурелья, Жоржиньо (Чилуэлл, 67), Лофтус-Чик (Ковачич, 46), Маунт, Зиеш, Хавертц (Пулишич, 66), Стерлинг.

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