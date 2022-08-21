"Челси" потерпел разгромное поражение в АПЛ

Фото: твиттер "Лидса"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Лидс" на своем поле разгромил "Челси" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Брендена Ааронсона, Родриго Морено и Джека Харрисона.

"Лидс", набрав семь очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Челси" с 4 очками опустился на 12-ю позицию.

"Лидс" – "Челси" - 3:0 (2:0)

Голы: Ааронсон, 33 - 1:0, Родриго, 37 - 2:0, Харрисон, 69 - 3:0

"Лидс": Мелье, Кристенсен, Льоренте, Кох, Стрейк, Джеймс (Синистерра, 70), Рока (Форшоу, 61), Адамс, Харрисон (Гринвуд, 83), Ааронсон (Клих, 83), Родриго (Гелхардт, 83).

"Челси": Менди, Тиаго Силва, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Лофтус-Чик, Жоржиньо (Зиеш, 64), Маунт (Чилуэлл, 77), Галлахер (Пулишич, 64), Хавертц, Стерлинг (Аспиликуэта, 87).

Удаление: Кулибали (84).

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