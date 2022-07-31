"Челси" попробует купить де Йонга

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"Челси" попробует купить де Йонга

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Челси" хочет купить голландского полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб уже уведомил каталонцев, что собирается сделать предложение о покупке игрока в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что "Барселона" договорилась с "Манчестер Юнайтед" о продаже 25-летнего де Йонга за 60 миллионов евро плюс 20 миллионов в качестве бонусов. Впрочем, хавбек категорически отказался присоединяться к манкунианцам.

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