"Челси" получит огромные деньги на трансферы

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"Челси" получит огромные деньги на трансферы

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

"Челси" грядущим летом сможет потратить около 200 миллионов евро на трансферы, которые им готов выделить консорциум Тодда Боэли, совладельца "Лос-Анджелес Доджерс", который близок к покупке лондонского клуба.

Как сообщает The Telegraph, в приоритете у главного тренера "синих" Томаса Тухеля усиление обороны, в частности, защитники Жюль Кунде из "Севильи" и Йошко Гвардиол из "РБ Лейпцига".

По информации источника, также "Челси" был заинтересован в Орельене Тчуамени из "Монако", однако француз принял решение перейти в мадридский "Реал".

Отмечается, что если клуб покинет кто-то из группы атаки, то лондонцы хотят подписать Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити".

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