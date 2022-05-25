"Челси" получит огромные деньги на трансферы
Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен
"Челси" грядущим летом сможет потратить около 200 миллионов евро на трансферы, которые им готов выделить консорциум Тодда Боэли, совладельца "Лос-Анджелес Доджерс", который близок к покупке лондонского клуба.
Как сообщает The Telegraph, в приоритете у главного тренера "синих" Томаса Тухеля усиление обороны, в частности, защитники Жюль Кунде из "Севильи" и Йошко Гвардиол из "РБ Лейпцига".
По информации источника, также "Челси" был заинтересован в Орельене Тчуамени из "Монако", однако француз принял решение перейти в мадридский "Реал".
Отмечается, что если клуб покинет кто-то из группы атаки, то лондонцы хотят подписать Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18