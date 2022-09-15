"Челси" показал худший старт в Лиге чемпионов за 23 года

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

"Челси" не смог обыграть "Зальцбург" (1:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов, оставшись без побед в нынешнем розыгрыше турнира.

Напомним, что в стартовом туре лондонцы уступили загребскому "Динамо" (0:1).

Таким образом, "Челси" не смог победить в двух первых матчах сезона Лиги чемпионов впервые за 23 года.

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