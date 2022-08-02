"Челси" подписывает юного таланта из США

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"Челси" подписывает юного таланта из США

Фото: сайт фанатов "Челси"/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" в ближайшее время завершит трансфер американского вратаря "Чикаго Файр" Гэбриела Слонины.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, после подписания контракт с англичанами молодой футболист останется в своем клубе в аренде.

Контракт с 18-летним вратарём будет заключён до лета 2028 года. За новичка "Челси" заплатит 15 млн евро.

В сезоне-2021/2022 американец провёл 23 матча, в 10 из которых оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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