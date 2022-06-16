"Челси" отверг очередное предложение "Интера" по Лукаку

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"Челси" отверг очередное предложение "Интера" по Лукаку

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

"Интер" не прекращает попыток вернуть в команду форварда "Челси" Ромелу Лукаку.

Миланский клуб предложил за 29-летнего игрока сборной Бельгии 5 млн евро и аренду до конца сезона. При этом лондонцы ответили отказом, о чем сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что переговоры продолжатся на этой неделе.

Лукаку, в свою очередь, уже сообщил новому владельцу лондонского клуба о том, что хочет вернуться в "Интер".

В то же время "Челси" готов снизить требования за аренду Лукаку с 25 до 12 млн евро.

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