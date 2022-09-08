"Челси" отказался от приглашения Почеттино: названа причина

Фото: твиттер Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" мог пригласить на пост главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает The Times.

По сведениям источника, владельцы английского клуба рассматривали кандидатуру аргентинского специалиста, но в итоге отказались от данного варианта. Боссы "Челси" посчитали, что Почеттино не способен бороться за трофеи, так как ранее проиграл в финале Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом", а затем провалился в этом же турнире с ПСЖ.

В итоге новым главным тренером "Челси" стал экс-наставник "Брайтона" Грэм Поттер.

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