"Челси" определил две цели для усиления атаки

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"Челси" определил две цели для усиления атаки

Фото: твиттер Рахима Стерлинга/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" определился с потенциальными вариантами для усиления атаки в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб проявляет интерес к нападающему "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу и полузащитнику "РБ Лейпциг" Кристоферу Нкунку. Новое руководство "аристократов" готово выделить солидную сумму на трансферы. При этом "Челси", скорее всего, не будет подписывать форварда "Барселоны" Усмана Дембеле.

В минувшем сезоне 27-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 47 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал девять результативных передач. На счету 24-летнего Нкунку 35 забитых мячей и 20 голевых передач в 51 поединке за "РБ Лейпциг".

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