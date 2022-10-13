Фото: твиттер Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" определил четыре приоритетные трансферные цели на январь и летом следующего года, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, английский клуб практически договорился о покупке форварда "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку за 60 миллионов евро. Также "аристократы" могут за 80 миллионов приобрести защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем может быть приобретен за 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Челси" рассматривает вариант с покупкой защитника "Баварии" Бенжамена Павара.

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