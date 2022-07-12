"Челси" опередил "Реал" в борьбе за американского таланта

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"Челси" опередил "Реал" в борьбе за американского таланта

Фото: твиттер Габриэля Слонины/Автор неизвестен

Вратарь "Чикаго Файр" Габриэль Слонина станет игроком "Челси", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб в борьбе за талантливого голкипера опередил мадридский "Реал". Трансфер состоится в ближайшее время. При этом Слонина продолжит играть за "Чикаго" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 18-летний Слонина провел за "Чикаго Файр" 19 матчей и пропустил 27 голов.

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